Листвянка, , 08:28 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении главы иркутского посёлка Листвянка Александра Шамсудинова. Чиновник задержан, сообщает 14 февраля пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Листвянского муниципального образования незаконно выдал разрешение на строительство дома в Центральной экологической зоне озера Байкал. В результате возле озера была возведена трёхэтажная гостиница.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ. В администрации Листвянки проведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области были выявлены нарушения при эксплуатации очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкала.

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