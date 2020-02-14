Хабаровск, , 08:29 — REGNUM С 7 по 13 февраля в Хабаровском крае произошли 3 конфликтные ситуации между тигром и людьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

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7 февраля тигр пришел к селу Дада в Нанайском районе. Пострадавших нет.

В тот же день тигр напал на служебную собаку на территории военного объекта вблизи посёлка Корфовский в границах Хабаровска. Собака погибла. Специалисты выехали на место и разъяснили руководству организации правила содержания домашних животных в ареале обитания тигра. Но данные правила были проигнорированы. В результате тигр вернулся 13 февраля на этот же объект и растерзал ещё одну собаку.

Как объяснили в минприроды региона, военный объект огорожен колючей проволокой, которую тигр преодолевает без труда, а уж собаки в качестве охраны для «повелителя тайги» и вовсе не преграда, а, скорее, лакомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае. Его запечатлели на видео проезжавшие мимо водители.