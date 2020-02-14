Северобайкальский район, Бурятия, , 08:18 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии в ночь на 14 февраля зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Эпицентр сейсмособытия находился в 60 км к северо-западу от села Улюн, в акватории озера Байкал. В самом поселении толчки не ощущались.

«Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось», — добавили в ведомстве.

Напомним, прибайкальская территория относится к числу сейсмоактивных. Как сообщалоИА REGNUM, в октябре в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3,7. Несмотря на это, толчки ощущались в столице Бурятии Улан-Удэ.

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