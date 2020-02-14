Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 08:01 — REGNUM В ямальском городе Тарко-Сале педофил приговорён к 14 годам заключения за попытку изнасилования малолетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что днём 20 сентября 2019 года в Тарко-Сале 30-летний обвиняемый, находясь в гостях, зашёл в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, пытался изнасиловать ребёнка. На крики девочки прибежали родители, которые пресекли преступные действия гостя.

Суд приговорил обвиняемого по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 7 месяцев.