Красноярск, , 08:04 — REGNUM Прокуратура Красноярского края направила министру здравоохранения Красноярского края представление с требованием принять незамедлительные меры по обеспечению больных спинальной мышечной атрофией необходимым им препаратом «Спинраза» на бесплатной основе. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Прокуратуры Красноярского края.

Данное представление было направлено по итогам прокурорской проверки соблюдения прав детей на обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами, которая была проведена после смерти из-за отсутствия этого препарата 2-летнего мальчика из Богучанского района и выявила факты необеспечения препаратом нуждающихся в нём детей.

Устранение нарушений закона взято на контроль краевой прокуратурой.

Напомним, стоимость годового курса препарата «Спинраза», одного из самых дорогих в мире, для одного ребёнка составляет 48 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту смерти в детской краевой больнице в Красноярском крае двухлетнего ребёнка, страдавшего спинальной мышечной атрофией, из-за отсутствия дорогостоящего препарата «Спинраза» были возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ — части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть».

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