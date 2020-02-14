Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Неизвестный выстрелил в мужчину в столице США Вашингтоне, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что стрельба произошла недалеко от Национальной картинной галереи. От полученных в результате стрельбы ранений мужчина скончался в больнице. Полицейским удалось задержать преступника. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля преступник открыл огонь в общежитии университета в Техасе. В результате стрельбы погибли два человека, еще один получил ранения.

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