Салехард, , 07:39 — REGNUM Жительница Ямала по невнимательности и неосторожности оформила кредит на мошенников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Неизвестная 12 февраля позвонила 51-летней жительнице Салехарда, представилась сотрудником банка и сообщила, что на её счёт ошибочно переведены 500 тыс. рублей. Деньги необходимо вернуть банку.

Жительница столицы Ямала продиктовала смс-коды, приходившие ей на мобильный телефон, не обратив внимание на текст сообщения. Когда деньги поступили на счёт потерпевшей, злоумышленники убедили её перевести всю сумму на указанные ими счета.

В итоге женщине пришло сообщение о том, что она взяла кредит на сумму 500 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).