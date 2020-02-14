Артём, Приморский край, , 07:46 — REGNUM Двое бывших сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Приморья будут осуждены за мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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По версии следствия, полицейские убедили жителя города Артёма в возможности возбуждения в его отношении уголовного дело за хранение наркотиков, но за 200 тыс. рублей пообещали уголовное дело не заводить. Мужчина передал полицейским указанную сумму, которой те распорядились по своему усмотрению. В дальнейшем они нашли ещё одного человека и по схожей схеме вымогали у него 300 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ст. 159 (Мошенничество) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в крупном мошенничестве обвиняют сотрудников полиции.