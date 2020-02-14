Бангкок, , 07:39 — REGNUM В столице Таиланда Бангкоке полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу поблизости от университета Чулалонгкорн. Об этом 14 февраля сообщает газета Khao Sod.

По предварительным данным, покинувший свой дом раним утром после ссоры с семьёй 44-летний Эккачай Чаруексилп, который открыл стрельбу в 04:00 по местному времени, после переговоров был задержан полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция Бангкока искала мужчину, открывшего стрельбу неподалеку от столичного университета Чулалонгкорн. Утверждалось, что вооружённый пистолетом мужчина произвёл не менее 20 (по другим данным — 50) выстрелов и в настоящее время прячется в районе Патхум Ван. Сотрудники полиции блокировали этот район.

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