Хабаровск, , 07:33 — REGNUM Два мальчика, оставленных отцом в московском аэропорту «Шереметьево», вернулись к матери. Об этом 14 февраля сообщает Telegram-канал Mash.

13 февраля в Хабаровске был задержан 41-летний отец, его подозревают в совершении преступлений по трём статьям УК РФ — «Кража», «Оставление в опасности» и «Истязания».

26 января 2020 года мужчина оставил в аэропорту «Шереметьево» двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения. При детях находились личные вещи и документы, а рюкзаке одного из них лежала записка.

Читайте ранее в этом сюжете: Оставленных в «Шереметьево» мальчиков могут передать родителям матери