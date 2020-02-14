Псков, , 07:08 — REGNUM Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе Псковской области 13 февраля, унесшего жизни восьми человек. Об этомсообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на региональное УМВД.

«Водитель микроавтобуса Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом», — сообщили в ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение произошло в 00:36 13 февраля на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией) около населенного пункта Рудо. Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Выжили двое: один из пассажиров микроавтобуса, гражданин Украины, а также водитель фуры, гражданин Белоруссии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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