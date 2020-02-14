Бангкок, , 06:57 — REGNUM В Таиланде полиция Бангкока ищет мужчину, открывшего стрельбу неподалеку от столичного университета Чулалонгкорн. Об этом 14 февраля сообщает газета Khao Sod.

Утверждается, что вооружённый пистолетом мужчина произвёл не менее 20 (по другим данным — 50) выстрелов и в настоящее время прячется в районе Патхум Ван по адресу Чула Сой 10. Сотрудники полиции блокируют район.

Газета сообщает об одном очевидце, который утверждает, что вооруженный человек направлял своё оружие на пешеходов.

«Сначала он стрелял в небо. Он выстрелил три раза. А потом он нацелился на меня», — заявил свидетель.

По предварительной информации в стрелке опознали 44-летнего Эккачая Чаруексилпа, который «поспорил со своей семьей прежде чем покинуть свой дом с пистолетом».

По последним данным, которые озвучила представитель полиции Китсана Фатаначароен, при стрельбе никто не пострадал, и инцидент не является «массовой стрельбой», как сообщают некоторые пользователи в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Корат на северо-востоке Таиланда 8−9 февраля.

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