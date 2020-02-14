Хабаровск, , 06:38 — REGNUM Два автомобиля с рыбаками провалились под лёд под Хабаровском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС региона.

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Люди выехали на рыбалку на лёд. Лёд оказался слабым. Двое мужчин не смогли выбраться из автомобиля. Один, находившийся в другом автомобиле, сумел спастись и добраться до берега, он госпитализирован. Спасатели пытаются поднять автомобиль с людьми из реки. Трагедия произошла в районе села Воронеж-2.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине рыбак умер от сердечного приступа на оторвавшейся от берега льдине.