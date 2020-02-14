Хайнань, Китай, , 06:32 — REGNUM За прошедшие сутки, 13 февраля, в провинции Хайнань, Китай, не выявлено ни одного нового заболевшего. 30 пациентов выписаны из госпиталей с полным выздоровлением.

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По данным официального русскоязычного туристического портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, за прошедшие сутки количество пациентов, у которых диагностирован коронавирус, не изменилось. Их по-прежнему 157 человек. 30 пациентов выписаны из больниц — у них диагностировано полное выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Хайнань, также, как и в других регионах КНР, введён карантин в связи с коронавирусом. Ограничено передвижение по улицам, выходить с территории кондоминиумов можно 1 раз в сутки.