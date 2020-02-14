Благовещенск, , 06:18 — REGNUM В одной из квартир города Райчихинска Амурской области в четверг, 12 февраля, было обнаружено тело сотрудника полиции, который свёл счёты с жизнью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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Сотруднику полиции было 26 лет. Следственным отделом по городу Райчихинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Назначено проведение необходимых экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, после оглашения приговора прямо в зале Чертановского суда покончил жизнь самоубийством бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний.