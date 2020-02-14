Чита, , 06:10 — REGNUM Дело о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял восьмерых сослуживцев, будет рассматриваться в общем порядке. Это решение 14 февраля принял Читинский военный гарнизонный суд.

«Суд постановил прекратить особый порядок судебного разбирательства, назначить судебное заседание по уголовному делу на 14:00 20 февраля 2020 года», — объявил судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Читинском военном гарнизонном суде началось открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял восьмерых сослуживцев.

В декабре 2019 года по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело по 335-й статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Подозреваемым по делу проходит Руслан Мухатов, который, по информации адвокатов Шамсутдинова, признал вину и просил суд об особом порядке рассмотрения дела. Защита Шамсутдинова, который в настоящее время находится в Москве для прохождения психиатрической экспертизы в институте им. Сербского, была против особого порядка рассмотрения, поскольку он не предполагает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.

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