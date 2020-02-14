Нейпьидо, , 05:58 — REGNUM Не менее 20 учащихся школы в Мьянме пострадали в результате разрыва мины, попавшей в здание, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что бойцы местной вооруженной группировки Армия Аракана напали на военнослужащих Мьянмы в штате Ракхайн. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевики отступили. Во время отступления они произвели выстрел из миномета в направление деревни Хами Чонг.

В результате обстрела одна из мин попала в здание школы. От разрыва мины ранения получили 20 учеников, которые играли возле здания школы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, остальным пострадавшим оказали медпомощь в лагере вооруженных сил.