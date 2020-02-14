Красноярск, , 05:43 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края 13 февраля Toyota Carina столкнулась с попутной фурой и встречным бензовозом. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

ДТП произошло на 748 км трассы Р-255. По информации ГИБДД, виновником произошедшего стал водитель легкового автомобиля Toyota Carina, который двигаясь к Красноярску со стороны Ачинска сначала столкнулся с грузовой фурой во время попытки её обогнать. А когда в результате первого столкновения его «вынесло» на встречную полосу движения — врезался в бензовоз Scania.

По информации полиции, водитель и пассажир Toyota Carina получили травмы.

На данном участке трассы движение осуществляется по четырём полосам. После ДТП две из них по направлению к Красноярску некоторое время были перекрыты.