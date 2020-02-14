Якутск, , 05:55 — REGNUM В Якутии на автотрассе «Колыма» 13 февраля на 47-м километре произошло столкновение автомашин «Тойота Хайс» и «Ниссан Кашкай», в результате которого погибли три человека.

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В микроавтобусе «Ниссан Кашкай» находились шесть человек. Он ехал из Таттинского района в сторону Якутска. «Тойота Хайс» выехала на встречную полосу, после чего и произошло ДТП.

В числе пяти пострадавших, доставленных в больницу с различными травмами, девочка 15 лет, пишет Якутия24

Ведётся следствие причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, две машины столкнулись на дороге Морпорт — Аэропорт в Елизовском районе Камчатского края. Есть пострадавшие.