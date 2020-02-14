Надеждинский район, Приморский край, , 05:21 — REGNUM Надеждинский районный суд Приморского края вынес приговор кадастровому инженеру, которая мошенническим путём завладела 28 земельными участками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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По версии следствия, женщина приобрела право собственности на 28 земельных участков по заниженной выкупной стоимости, предоставив заведомо ложные сведения о якобы построенных на этих участках объектах недвижимости, что давало ей право воспользоваться льготной ценой.

В результате этих действий Хасанскому муниципальному району был нанесён ущерб в размере 7 млн рублей. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане будут судить депутата, которого правоохранители обвиняют в хищении земельных участков.