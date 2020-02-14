Южно-Сахалинск, , 05:09 — REGNUM На Курильских островах после землетрясения проверяют состояние жилищного фонда и систем жизнеобеспечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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В Курильском и Южно-Курильском районах экстренно организована работа комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жильё, социальные и промышленные объекты обследуют две группы в состав которых вошли 28 специалистов и 10 единиц техники.

«Сейчас самое главное обеспечить безопасность людей. Все должностные лица находятся на рабочих местах в режиме повышенной готовности. Ситуация на особом контроле у правительства области», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в 21:41 по местному времени в акватории Тихого океана в 103 км северо-восточнее Курильска и в 247 км северо-восточнее села Малокурильского на 158 м. было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4 балла. Подземные толчки ощутили жители Курильского и Южно-Курильского районов. Жертв, разрушений и повреждений жилого фонда нет.