Чита, , 05:02 — REGNUM В Читинском военном гарнизонном суде 14 февраля началось открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял восьмерых сослуживцев.

По решению суда, в зале судебного заседания было разрешено присутствие прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев, было возбуждено уголовное дело по 335-й статье УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих признаны потерпевшими по делу. Шамсутдинов в настоящее время этапирован Москву для прохождения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского и не сможет присутствовать на суде.

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