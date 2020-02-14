Владивосток, , 04:44 — REGNUM На предстоящие выходные, 15−16 февраля, синоптики прогнозируют в Приморье значительное ухудшение погоды, в связи с чем оперативные службы Владивостока приведены в повышенную готовность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Жителям и гостям края предложено воздержаться от поездок. В ночь с 16 на 17 февраля в Приморье, по информации Примгидромета, ожидается сильный снег с количеством осадков до 16 мм за 12 часов и менее.

«На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Местами в континентальной части края и на побережье — метель при ветре от 18 до 23 метров в секунду, во Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах порывами до 27 метров в секунду», — уточнили в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снег синоптики прогнозируют в горах Сочи.