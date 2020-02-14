Пекин, , 04:05 — REGNUM Заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира, высказал предположение советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.

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Власти Хубэя сообщили о более чем 100 умерших от коронавируса за 13 февраля. Заражённых в Хубэе — более 52 тыс. Количество инфицированных в Китае за минувшие сутки увеличилось на 15 тыс. человек.

«Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы», — цитирует Айру Лонджини РИА Новости.

По мнению эксперта, каждый инфицированный при обычных условиях заражает ещё двух-трёх человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом может заразиться третья часть жителей Земли.

Исследователь Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон считает, что число новых инфицированных в Китае может достигать до 50 тыс. человек ежедневно.

По последним данным в Китае от коронавируса скончались 1 367 человек, выздоровели почти 6 тыс., количество подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, новый метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, успешно опробовали врачи в Китае. Применяется переливание крови.