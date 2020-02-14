Москва, , 03:52 — REGNUM Возгорание произошло в столовой на 25-м этаже гостиницы «Космос» в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Сообщается, что пожар возник в столовой на 25-м этаже гостиницы, общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Пожар был оперативно ликвидирован, эвакуация постояльцев и персонала не потребовалась. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля произошел пожар в лифте Института общей физики РАН на юго-западе Москвы. Из здания пришлось эвакуировать 150 человек. Возгорание было ликвидировано, пострадал один человек, который от госпитализации отказался.

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