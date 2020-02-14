Хабаровск, , 03:34 — REGNUM На Амуре под Хабаровском под лёд провалились два автомобиля с рыбаками, два человека погибли, один смог спастись. Об этом 14 февраля сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Трагедия произошла 13 февраля в 19:24 по местному времени. Три легковых автомобиля, возвращавшиеся с рыбалки в город, в районе села Воронежское-3 попытались выехать на лёд с островов, находящихся посреди Амура.

Из первого провалившегося в полынью автомобиля УАЗ «Патриот» не смогли выбраться двое находившихся в нём мужчин. Из второго «нырнувшего» в полынью автомобиля Toyota Rush смог спастись единственный находящийся в нём рыбак — ему была оказана помощь.

Третий автомобиль смог вернуться обратно на остров. Помощь в его эвакуации вместе с владельцем будет оказана утром 14 февраля.