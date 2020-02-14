Елизово, Камчатский край, , 03:13 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на дороге Морпорт — Аэропорт в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба районного ГИБДД.

Сообщается, что легковой автомобиль Toyota Ipsum выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Toyota RAV4. В результате ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля на трассе в Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы.

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