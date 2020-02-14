Лима, , 02:00 — REGNUM Число жертв взрыва грузовика и последовавшего за ним пожара в Перу достигло 30 человек, сообщает пресс-служба перуанского минздрава.

Сообщается, что еще три человека скончались от ожогов, полученных в результате пожара. Ранее местные власти сообщали о 20 погибших, однако позднее число жертв увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января грузовик, перевозивший бытовой газ, взорвался в одном из кварталов столицы Перу Лимы. После взрыва возник пожар, повредивший около 20 домов. Сразу после взрыва сообщалось о 16 погибших, еще около 50 человек получили ожоги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу число погибших от взрыва грузовика с газом и пожара достигло 20