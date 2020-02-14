Курильск, Сахалинская область, , 00:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 103 километрах к северо-востоку от города Курильска. Подземные толчки ощутили жители Курильска, села Рейдово, Южно-Курильска, сёл Крабозаводское и Малокурильское. По предварительной информации пострадавших или разрушений не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Елизовском районе Камчатки. В результате сейсмособытия разрушений и пострадавших не было.

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