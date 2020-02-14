Ханты-Мансийск, , 00:41 — REGNUM Жительница Югры отдала «ясновидящим» более двух миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Пенсионерка из поселения Пойковский Нефтеюганского района обратилась с заявлением в полицию, что на одном из кабельных телеканалов она увидела объявление об оказании услуг экстрасенса, способного помочь в лечении её родственника.

Лжецелители напугали 61-летнюю женщину проклятиями и порчей, назначив ей несколько сеансов. Женщина взяла кредит на 250 тыс. рублей, попросила взаймы у односельчан и перевела «ясновидящим» около двух миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).