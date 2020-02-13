Ханты-Мансийск, , 23:34 — REGNUM В Югре завершено расследование двойного убийства, в совершении которого обвиняется 36-летний уроженец Вологодской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что 31 января 2019 года в Шурышкарском районе Ямала мужчина из Вологодской области праздновал свой день рождения с приятелем. В ходе распития спиртного возник конфликт, и вологодец ударил знакомого ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый топором разрубил тело убитого и сжёг их в печи дома, где проживали мужчины.

Помимо этого, тот же обвиняемый ночью 23 февраля 2019 года уже в Югре, в селе Ванзеват Белоярского района, в ходе ссоры с хозяином одного из домов выстрелил в него из гладкоствольного ружья. Хозяин дома скончался на месте.

Дело в отношении обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц») передано в суд для рассмотрения по существу.