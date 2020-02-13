Москва, , 23:59 — REGNUM Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в центре Москвы. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошёл в 21:35 в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в в Малом Тишинском переулке. Площадь пожара, по предварительной информации, составила пять кв. метров.

Из дома были эвакуированы десять человек, спасены два человека, один передан для осмотра бригаде медиков скорой помощи. На втором этаже дома наблюдалось сильное задымление.

Ликвидация пожара произошла в 22:06 мск. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в пятиэтажном доме на Фрунзенской набережной в Москве.

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