Нальчик, , 23:11 — REGNUM Аварии на теплотрассе в Нальчике, в результате которой без теплоснабжения остались жители 27 домов, а также школа, устранена. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее сегодня стало известно, что без теплоснбжения в микрорайоне «Стрелка» города Нальчика остались 27 многоквартирных жилых домов и средняя школа №31. Произошел прорыв теплотрассы по улице Идарова.

Сейчас авария устранена — теплотрасса отремонтирована, произведено наполнение системы водой. Подача тепла восстановлена.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная коммунальная авария в Нальчике за последние дни. Так, прорыв теплотрассы произошел 9 февраля. Тогда без теплоснабжения остались 24 многоквартирных домов и шесть социальных объектов.