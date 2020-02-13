Киев, , 23:11 — REGNUM «Подземную забастовку» в связи с невыплатами задолженностей по зарплате начали горняки на Украине. Об этом 13 февраля сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Бастующие горняки шахты «Краснолиманская», расположенной на оккупированной Киевом части территории Донецкой области, отказались в знак протеста подниматься из шахты на поверхность. По данным Волынца, в забое остались 72 шахтёра, они находятся под землёй на глубине 545 метров.

Рабочие ждут погашения задолженности по заработной плате за ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года. Да начала забастовки горняки этой шахты встречались с главой администрации региона, чтобы найти решение в возникшей ситуации с невыплатами, в которой оказались шахтёры большинства регионов Украины.

Отмечается, что правительство Украины на прошлой неделе выделило 163 млн гривен (6,56 млн долларов) на погашение долгов по зарплате работникам угольной промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке шахтёрами на Украине нескольких автомобильных трасс в знак протеста против невыплаты задолженностей по зарплате. Общая сумма долгов зарплаты в угольной отрасли страны на конец января составлял около 48 млн долларов.

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