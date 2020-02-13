Санкт-Петербург, , 23:01 — REGNUM Женщина погибла в результате наезда на неё двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на шоссе Революции, вне зоны пешеходного перехода. По предварительным данным, на переходившую проезжую часть женщину наехал сначала автомобиль Mitsubishi Outlander, после чего на пострадавшую наехал автомобиль BMW. Первым автомобилем управлял водитель 60-ти лет, вторым — 28-летний водитель.

В результате наезда на неё женщина получила тяжёлые травмы, от которых скончалась на месте. Отмечается, что место происшествия было хорошо освещено, оба водителя были трезвы и имеют большой стаж управления автомобилем.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в Ленинградской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком из Латвии.

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