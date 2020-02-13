Нижний Новгород, , 23:01 — REGNUM Тело водителя, попавшего в ДТП с легковым автомобилем, было обнаружено в снегу рядом с местом аварии жителями Нижегородской области. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в ночь с 12 на 13 февраля возле посёлка Желнино. По предварительным данным, водитель, управляя легковым автомобилем, наехал на препятствие, потерял управление и съехал в кювет.

Мужчине удалось выбраться из автомобиля, после чего он попытался выбраться на трассу, но ему это не удалось. Отмечается, что мужчина погиб не от удара при аварии, а от переохлаждения, не дождавшись помощи. Тело мужчины было обнаружено утром 13 февраля рыбаками, они вызвали сотрудников полиции.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП с грузовиком в Ленинградской области.