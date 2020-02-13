Самара, , 22:16 — REGNUM В Самарской области зафиксирован новый очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

Новый очаг АЧС зарегистрирован в Кошкинском районе Самарской области, где ранее уже был введен режим чрезвычайной ситуации из-за этого заболевания.

В январе на территории охотничьего хозяйства в Кошкинском районе Самарской области погибли шесть диких кабанов, у которых была диагностирована АЧС. В 11 населенных пунктах района были уничтожены более 200 домашних животных.

Затем вспышка АЧС была зафиксирована в соседнем Красноярском районе в еле Новый Буян. Там также были найдены пять мертвых диких кабанов и которых нашли АЧС.

Теперь зафиксирована новая вспышка — в селе Нижняя Быковка в Кошкинском районе погибли два диких кабана, которые содержались в неволе на одном из подворий. У них диагностирована АЧС.

В Нижней Быковке проводят мероприятия по купированию и ликвидации эпизоотического очага.

Напомним, что АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека это заболевание не опасно, но оно наносит очень большой уровн сельскому хозяйству — лечения от АЧС нет, как и вакцинации. Единственный способ остановить распространение эпидемии — жесткий карантин и массовое истребление свиней.