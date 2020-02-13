Кингисепп, Ленинградская область, , 22:12 — REGNUM Два человека скончались на месте ДТП на Таллинском шоссе в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 13 февраля. Один из участников аварии — грузовик с номерами Латвии.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 19:30 мск на 113 километре трассы водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, в котором груза не было.

Водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчины, скончались на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Этот процесс осложняется тем, что записей регистраторов момента аварии пока не нашлось.