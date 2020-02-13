Мурманск, , 23:00 — REGNUM Пожар площадью 900 кв. метров ликвидирован на складе в городе Коле Мурманской области. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в складском помещении поступила в региональное ведомство в 04:37 мск. На ликвидацию пожара потребовалось более 16 часов. В 20:22 мск возгорание было ликвидировано полностью.

Уточняется, что тушение пожара было осложнено тем, что в помещении склада хранились горюче-смазочные материалы, древесина и продукция из резины. Склад находился на территории промзоны города Колы, соседние постройки не пострадали благодаря специальной противопожарной стене, которая была возведена по периметру склада ещё в советские годы.

В результате пожара пострадавших нет, полностью уничтожены огнём два производственных цеха, располагавшихся на территории склада. Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки. Начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании спецкомиссии для расследования пожара на шахте в Мурманской области.

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