Пенза, , 22:03 — REGNUM В отношении заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо «Пенза» — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР на транспорте.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый получил взятку от заместителя начальника вагонного ремонтного депо за то, что без фактического осмотра признал грузовые вагоны бракованными и отправил их на ремонт для искусственного завышения объёма ремонтных работ.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. В адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

По данным местных СМИ, сумма взятки составила 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Ростове-на-Дону в отношении сотрудницы Северо-Кавказской дирекции — филиала ОАО «РЖД», возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке. Следователи полагают, что в апреле 2019 года подозреваемая получила от начальника отдела продаж гостиничного комплекса «Богатырь» на территории Сочи Парка взятку за организацию группового заселения сотрудников РЖД в гостиницу при проведении выездного совещания. Ей было перечислено 10% от общей стоимости услуг — 433,4 тыс. рублей.