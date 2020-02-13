Ханой, , 23:00 — REGNUM Заход в порт Кайлан в заливе Халонг был запрещён итальянскому круизному судну Aida Vita с более, чем тысячей пассажиров из нескольких стран Европы властями вьетнамской провинции Куангнинь. Об этом 13 февраля сообщает VNexpress.

Свой отказ руководство провинции объяснило опасениями в связи с распространением коронавируса, так как провинция Куангнинь граничит с Китаем, где находится очаг эпидемии. Глава принимающей пассажиров лайнера вьетнамской компании пояснил, что к приёму судна было всё подготовлено, но 13 февраля стало известно о решении властей касательно захода судна в порт Кайлан.

При этом туроператор уточнил, что на судне находятся 1100 пассажиров из европейских стран, 95% из составляют граждане Германии, граждан азиатских стран на борту лайнера нет.

Судно вышло из порта на острове Бали в Индонезии 17 января, при этом изначально были отменены два захода лайнера в порты Гонконга и Китая. После стоянки в порту Кайлана лайнер должен был отправиться в в Нячанг, а затем в порт города Хошимина. В настоящее время неизвестно, как будет изменён маршрут судна в связи с решением администрации провинции Куангнинь.

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