Краснодар, , 23:00 — REGNUM Тела мужчины и его шестилетнего сына были обнаружены прохожим на одной из улиц Краснодара. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Краснодарскому краю.

Тела 33-летнего мужчины и его шестилетнего сына были обнаружены жителем Краснодара рядом с улицей 16-й Полевой участок. На телах имелись следы насильственной смерти.

По данным следствия, мужчина совершил суицид, предварительно убив ребёнка. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В ходе расследования будут изучены условия проживания и воспитания ребёнка в семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении личности мужчины, тело которого было найдено под мостом в Калуге.

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