Москва, , 21:04 — REGNUM Эпидемия коронавируса может изменить стандарты судостроения. Такое мнение высказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет ИА PortNews. По словам руководителя судостроительной корпорации, ситуация с коронавирусом в КНР может иметь различные последствия для судостроительной отрасли.

«Вероятно, возникнут новые требования к системам вентиляции и кондиционирования судовых помещений, что повлечет за собой дополнительные расходы на постройку судов. К слову, специальные технологии для очистки воздуха используются в военном кораблестроении и нам хорошо известны», — сказал глава ОСК.

Кроме того, по его мнению, для отечественного судостроения проблемы на китайском рынке могут стать импульсом к развитию, благодаря привлечению новых заказов, в том числе от отечественных судовладельцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в списке зараженных новым китайским коронавирусом числятся уже более 60 тысяч человек.