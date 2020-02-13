Москва, 13 февраля 2020, 21:04 — REGNUM Эпидемия коронавируса может изменить стандарты судостроения. Такое мнение высказал президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пишет ИА PortNews. По словам руководителя судостроительной корпорации, ситуация с коронавирусом в КНР может иметь различные последствия для судостроительной отрасли.
Кроме того, по его мнению, для отечественного судостроения проблемы на китайском рынке могут стать импульсом к развитию, благодаря привлечению новых заказов, в том числе от отечественных судовладельцев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в списке зараженных новым китайским коронавирусом числятся уже более 60 тысяч человек.