Белая Церковь, Украина, , 20:47 — REGNUM Около 200 жителей пятиэтажного дома были эвакуированы из-за найденного в подвале тротила в городе Белая Церковь в Киевской области на Украине. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения Национальной полиции Украины.

Упакованное в ткань взрывчатое вещество обнаружили недавно заселившиеся жильцы многоквартирного дома. По предварительной информации, тротил принадлежал недавно скончавшемуся местному жителю.

В целях безопасности были эвакуированы около 200 жильцов 70 квартир дома. В доме был отключен газ, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

В настоящее время специалисты-взрывотехники проводят в доме мероприятия по изъятию и обезвреживанию взрывчатого вещества.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении гранаты на детской игровой площадке в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Дворник нашла гранату на игровой площадке в Киеве