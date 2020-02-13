Белая Церковь, Украина, 13 февраля 2020, 20:47 — REGNUM Около 200 жителей пятиэтажного дома были эвакуированы из-за найденного в подвале тротила в городе Белая Церковь в Киевской области на Украине. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения Национальной полиции Украины.
Упакованное в ткань взрывчатое вещество обнаружили недавно заселившиеся жильцы многоквартирного дома. По предварительной информации, тротил принадлежал недавно скончавшемуся местному жителю.
В целях безопасности были эвакуированы около 200 жильцов 70 квартир дома. В доме был отключен газ, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
В настоящее время специалисты-взрывотехники проводят в доме мероприятия по изъятию и обезвреживанию взрывчатого вещества.
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