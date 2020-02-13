Москва, , 21:18 — REGNUM Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Марьина роща» в Москве. Об этом 13 февраля сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии в связи с инцидентом были увеличены интервалы движения поездов. В обратном направлении, от станции «Петровско-Разумовская» до «Трубной» по направлению в центр, движение было приостановлено. Тело пассажира извлекли из-под поезда спасатели.

В настоящее время движение поездов после инцидента полностью восстановлено. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об упавшем на рельсы пассажире на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

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