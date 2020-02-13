Симферополь, , 20:13 — REGNUM В Симферополе заключили под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего семилетнего сына. Об этом ИА REGNUM 13 февраля сообщили в главном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

«На месте преступления были изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребёнку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов. По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, женщине предъявлено обвинение в совершении убийства (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Напомним, ранее в Симферополе обнаружили в автомобиле тело семилетнего ребёнка с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди, а также его мать в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления. По предварительным данным, сорокалетняя женщина забрала ребёнка у мужа, с которым он проживает после их расставания, и должна была вернуть его в обозначенное время.