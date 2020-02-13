Краснодар, , 20:06 — REGNUM Обстоятельства смерти 33-летнего мужчины и его шестилетнего сына выясняют следователи в Краснодаре — их тела были обнаружены на улице 1 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Тела мужчины и его маленького сына с признаками насильственной смерти на улице обнаружил прохожий, он же и вызвал полицию. По предварительным данным, мужчина сначала убил ребёнка, а затем покончил с собой.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, мотивы поступка мужчины.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье», — уточнили в СК.