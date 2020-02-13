Волгоград, , 20:06 — REGNUM Двух девочек-подростков, пропавших почти трое суток назад, нашли в городе Волгограде. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным полиции, в результате розыскных мероприятий девочки 2004 и 2006 годов рождения были найдены в торговом центре «Акварель» в Советском районе Волгограда. В отношении школьниц никаких противоправных действий не совершалось.

В настоящее время сотрудники отдела по делах несовершеннолетних выясняют причины, побудившие подростков уйти из дома и где они находились всё это время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске двух девочек-подростков, которые ушли из дома в посёлке Городище Волгоградской области 11 февраля. Родственники детей сначала пытались их отыскать своими силами, а затем обратились с заявлением о пропаже девочек в полицию.

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