Магас, , 20:00 — REGNUM Самодельный пистолет и около 300 боеприпасов к немы, а также десять ножей были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска у пенсионера в Ингушетии. Об этом 13 февраля сообщает ГУ МВД по региону.

В рамках операции «Оружие», были проведены обыски в доме у 68-летнего жителя села Троицкое. Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты кустарно изготовленный пистолет, магазин, 300 патронов и десять ножей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Всё изъятое у пенсионера было отправлено в экспертно-криминалистический центр МВД по региону. Ведётся расследование.

В отношении хозяина дома в селе Троицкое была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии у 72-летнего пенсионера в Ингушетии более 700 патронов, шесть магазинов, а также пять детонаторов, которые он хранил в своём доме в городе Малгобеке.

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