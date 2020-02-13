Новошахтинск, Ростовская область, , 19:47 — REGNUM В Ростовской области восьмилетний ребёнок погиб, отравившись химическим веществом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ЧП произошло в Новошахтинске. В местную центральную горбольницу поступил ребёнок с признаками отравления химическим веществом. 12 февраля мальчик скончался в реанимации. Следователи полагают, что ребёнок нашёл в доме средство для травли крыс и решил его попробовать.

В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.